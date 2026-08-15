В Оренбурге 18-летний водитель пострадал при столкновении 2 авто

В Оренбурге 18-летний водитель пострадал в ДТП В Оренбурге 18-летний водитель пострадал при столкновении 2 авто

Москва15 авг Вести.В Оренбурге 18-летний водитель пострадал при столкновении двух автомобилей на перекрестке. Об этом сообщило МУ МВД России "Оренбургское".

Автоавария произошла 13 августа на улице Ногина.

Предварительно, на нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобили ВАЗ-211440, который поворачивал налево, и LADA Vesta, двигавшийся в попутном направлении и совершавший обгон.

Водитель автомобиля ВАЗ… допустил наезд на опору ЛЭП, расположенную слева по ходу движения .. В результате ДТП 18-летний водитель … "ВАЗ-211440" госпитализирован говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.