Москва15 авгВести.В Оренбурге 18-летний водитель пострадал при столкновении двух автомобилей на перекрестке. Об этом сообщило МУ МВД России "Оренбургское".
Автоавария произошла 13 августа на улице Ногина.
Предварительно, на нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобили ВАЗ-211440, который поворачивал налево, и LADA Vesta, двигавшийся в попутном направлении и совершавший обгон.
Водитель автомобиля ВАЗ… допустил наезд на опору ЛЭП, расположенную слева по ходу движения .. В результате ДТП 18-летний водитель … "ВАЗ-211440" госпитализированговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.