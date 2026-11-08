В Орске автомобиль сбил подростка, он госпитализирован с сотрясением мозга

13-летний подросток попал под колеса автомобиля в Орске В Орске автомобиль сбил подростка, он госпитализирован с сотрясением мозга

Москва8 ноя Вести.Сотрудники Госавтоинспекции города Орска выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого получил травмы несовершеннолетний пешеход. Об этом в MAX сообщает полиция Оренбуржья.

Авария произошла 8 ноября в 15.10 напротив дома 99 по улице Станиславского.

Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомобиля "Черри Тиго"… допустил наезд на 13-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, вблизи нерегулируемого перекрестка… говорится в мессенджере

Пострадавший госпитализирован в городскую больницу с сотрясением головного мозга.