В Кургане 13-летнего мальчика сбила машина, его госпитализировали

В Кургане мальчик попал под машину, выйдя на дорогу из-за стоящих автомобилей В Кургане 13-летнего мальчика сбила машина, его госпитализировали

Москва31 окт Вести.На шоссе Ботаническое в Кургане водитель Lada Granta сбил 13-летнего мальчика, вышедшего на дорогу из-за стоящих машин. Подросток получил травмы, его госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции Кургана в MAX.

Отмечается, что ДТП произошло в вечернее время 30 октября.

Подросток пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, выйдя из-за стоящих автомобилей говорится в сообщении

Также на одежде мальчика отсутствовали световозвращающие элементы.