Москва31 октВести.На шоссе Ботаническое в Кургане водитель Lada Granta сбил 13-летнего мальчика, вышедшего на дорогу из-за стоящих машин. Подросток получил травмы, его госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции Кургана в MAX.
Отмечается, что ДТП произошло в вечернее время 30 октября.
Подросток пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, выйдя из-за стоящих автомобилейговорится в сообщении
Также на одежде мальчика отсутствовали световозвращающие элементы.