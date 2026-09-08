В Ессентуках водитель без прав вне пешеходного перехода сбил 8-летнего мальчика

В Ессентуках водитель без прав совершил наезд на 8-летнего пешехода В Ессентуках водитель без прав вне пешеходного перехода сбил 8-летнего мальчика

Москва8 сен Вести.В Ессентуках юноша, не имевший водительского удостоверения, совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

ДТП произошло 7 сентября около 14.30 мск на улице Гагарина. Предварительно, 21-летний водитель Lada Granta совершил наезд на 8-летнего пешехода.

По данным Госавтоинспекции, ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, при его наличии в зоне видимости, справа-налево по ходу движения автомобиля … Несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Установлено, что молодой человек не имел водительского удостоверения и не обладал законным правом управлять автомобилем.

В отношении нарушителя составлены соответствующие административные протоколы.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства.