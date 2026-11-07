Подросток и двое молодых людей пострадали в ДТП в Оренбургской области

Три человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП в Оренбургской области Подросток и двое молодых людей пострадали в ДТП в Оренбургской области

Москва7 ноя Вести.Автомобиль съехал в кювет в Оренбургской области, в результате автоаварии пострадали 15-летний подросток, юноша и девушка. Об этом сообщило региональное МВД России.

Уточняется, что ДТП произошло 7 ноября на трассе Илек — Ташла — Соболево.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил съезд в кювет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Подросток и 18-летний юноша были госпитализированы, 21-летняя девушка после осмотра медиками отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.

Устанавливаются все детали ДТП.