Москва7 нояВести.Автомобиль съехал в кювет в Оренбургской области, в результате автоаварии пострадали 15-летний подросток, юноша и девушка. Об этом сообщило региональное МВД России.
Уточняется, что ДТП произошло 7 ноября на трассе Илек — Ташла — Соболево.
Предварительно установлено, что 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил съезд в кюветговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Подросток и 18-летний юноша были госпитализированы, 21-летняя девушка после осмотра медиками отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.
Устанавливаются все детали ДТП.