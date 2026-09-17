Шесть человек пострадали при столкновении легковушек в Оренбургской области

Шесть человек пострадали в результате ДТП на трассе в Оренбургской области Шесть человек пострадали при столкновении легковушек в Оренбургской области

Москва17 сен Вести.В Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Об этом сообщает УМВД России по региону.

ДТП произошло на 103-м километре дороги Орск – Домбаровский – Светлый. Предварительно, виновником стал водитель ВАЗ-2114, который при обгоне выехал на встречную полосу.

Допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lanos, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали 6 человек, из них 2 госпитализированы. говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. Организована проверка.