В Оренбурге в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист В Оренбурге иномарка сбила 17-летнего мотоциклиста, начата проверка

Москва27 сен Вести.В Оренбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием несовершеннолетнего. Подробности в MAX сообщает МУ МВД "Оренбургское".

По предварительным данным, 26 сентября на улице Котова напротив дома № 95 54-летний водитель за рулем автомобиля "Чери Тигго" при разрешенном развороте не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом под управлением 17-летнего водителя.

В результате ДТП 17-летний водитель мотоцикла с различными травмами госпитализирован говорится в сообщении

Устанавливаются все детали произошедшего.