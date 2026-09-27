Москва27 сенВести.В Оренбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием несовершеннолетнего. Подробности в MAX сообщает МУ МВД "Оренбургское".
По предварительным данным, 26 сентября на улице Котова напротив дома № 95 54-летний водитель за рулем автомобиля "Чери Тигго" при разрешенном развороте не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом под управлением 17-летнего водителя.
В результате ДТП 17-летний водитель мотоцикла с различными травмами госпитализированговорится в сообщении
Устанавливаются все детали произошедшего.