Водитель иномарки сбил ребенка на зебре в Хабаровске

Ребенок получил травмы, попав под колеса иномарки в Хабаровске Водитель иномарки сбил ребенка на зебре в Хабаровске

Москва24 окт Вести.В Хабаровске водитель иномарки сбил ребенка, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик в больнице. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП с участием автомобиля Toyota Wish произошло 24 октября, в субботу, на улице Горького.

Совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик 2015 г.р., доставлен в медицинское учреждение с травмами говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Информации о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.