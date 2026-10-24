Москва24 октВести.В Хабаровске водитель иномарки сбил ребенка, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик в больнице. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП с участием автомобиля Toyota Wish произошло 24 октября, в субботу, на улице Горького.
Совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик 2015 г.р., доставлен в медицинское учреждение с травмамиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Информации о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.