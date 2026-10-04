В Хабаровском крае 17-летний водитель сбил двух детей, одного насмерть

Несовершеннолетний водитель сбил двух детей в Хабаровском крае, один погиб В Хабаровском крае 17-летний водитель сбил двух детей, одного насмерть

Москва4 окт Вести.В Ванинском районе произошло ДТП, в котором несовершеннолетний водитель сбил двух детей. Один из них погиб, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края в MAX.

Авария произошла сегодня, 4 октября, около 17.40 (по местному времени).

По предварительным данным, 17‑летний водитель автомобиля Honda CH‑R при обгоне столкнулся с авто, которое поворачивало налево, и его машина в результате столкновения перевернулась на крышу.

Продолжив движение по инерции, Honda наехала на двух детей, которые шли по обочине.

13 летний пешеход погиб на месте до приезда скорой помощи. Второго пострадавшего, 12 летнего мальчика, доставили в медучреждение для обследования говорится в публикации

На месте аварии со смертельным исходом работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативной группы.