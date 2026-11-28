Один человек погиб и шестеро получили травмы в результате ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в результате ДТП один человек погиб и шестеро пострадали Один человек погиб и шестеро получили травмы в результате ДТП в Хабаровском крае

Москва28 ноя Вести.Один человек погиб и шестеро, включая троих детей, получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе в Хабаровском крае. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Согласно уточненным данным, авария произошла 28 ноября в 8.59 местного времени в районе 105 км федеральной дороги А-376 "Хабаровск – Лидога – Ванино". Предварительно установлено, что водитель Toyota C-HR, двигаясь в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу, где врезался во встречный Audi Q5.

В результате столкновения водитель Ауди Q5 мужчина 1984 года рождения и его четверо пассажиров, из них трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести: женщина 1983 года рождения, девочки 2013, 2020 и 2023 года рождения. Водитель Toyota с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение, его пассажирка погибла на месте ДТП говорится в канале ведомства в MAX

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются точные причины аварии.