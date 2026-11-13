Один человек погиб и трое ранены в лобовом ДТП с грузовиком на трассе "Уссури"

В лобовом ДТП с грузовиком в Хабаровском крае один человек погиб и трое ранены Один человек погиб и трое ранены в лобовом ДТП с грузовиком на трассе "Уссури"

Москва13 ноя Вести.Один человек погиб и трое пострадали в дорожной аварии с участием легкового автомобиля и грузовика в Хабаровском крае. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло 13 ноября в районе 80 км на федеральной трассе А-370 "Уссури". Автомобилист на Nissan Terrano, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик "Урал".

От удара оба автомобиля отбросило за пределы проезжей части в разные стороны по ходу движения. В результате столкновения пассажир Nissan, мужчина, 2003 г.р., погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще 3 пассажира доставлены с полученными травмами в районную больницу п. Переяславка уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются точные обстоятельства и причины аварии.