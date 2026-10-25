Мужчина умер, подросток получил травмы в результате ДТП в Хабаровске

Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП в Хабаровске Мужчина умер, подросток получил травмы в результате ДТП в Хабаровске

Москва25 окт Вести.Водитель автомобиля Toyota Allion 1981 года рождения умер в машине скорой помощи после ДТП в краевой столице, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 24 октября в 21.15 в районе дома №45 по улице Руднева. Водитель Toyota Allion, двигавшийся со стороны улицы Тихоокеанской в направлении улицы Полярной, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chery Tiggo 7 Pro Max, после чего врезался в угол жилого дома.

Водитель Toyota Allion, местный житель 1981 года рождения, скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. По предварительной информации, мужчине могло стать плохо за рулем, предположительно, произошла остановка сердца. 15-летний пассажир автомобиля Chery получил травмы написали в Госавтоинспекции

Там также уточнили, что окончательная причина смерти водителя будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.