Москва12 октВести.В Хабаровске в результате дорожно-транспортного происшествия, которое спровоцировал нетрезвый автомобилист, один человек погиб и трое, включая ребенка, пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла 11 октября в 23.06 минут по местному времени на улице Карла Маркса в районе дома №178а. Предварительно установлено, что 38-летний водитель Suzuki Solio не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего машина перевернулась и врезалась в опору линии электропередачи.
В результате происшествия 45-летняя пассажирка, находившаяся на заднем пассажирском сидении по центру, скончалась от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, а также получили травмы различной степени тяжести три пассажира, в том числе ребенок 8 летуточняется в канале ведомства на платформе MAX
Сотрудникам ГАИ удалось установить, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения 0,963 мг/л. В настоящее время проводится проверка обстоятельств и причин ДТП.