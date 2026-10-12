Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с нетрезвым водителем в Хабаровске

Нетрезвый водитель устроил ДТП в Хабаровске, один погибший и трое пострадавших Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с нетрезвым водителем в Хабаровске

Москва12 окт Вести.В Хабаровске в результате дорожно-транспортного происшествия, которое спровоцировал нетрезвый автомобилист, один человек погиб и трое, включая ребенка, пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 11 октября в 23.06 минут по местному времени на улице Карла Маркса в районе дома №178а. Предварительно установлено, что 38-летний водитель Suzuki Solio не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего машина перевернулась и врезалась в опору линии электропередачи.

В результате происшествия 45-летняя пассажирка, находившаяся на заднем пассажирском сидении по центру, скончалась от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, а также получили травмы различной степени тяжести три пассажира, в том числе ребенок 8 лет уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Сотрудникам ГАИ удалось установить, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения 0,963 мг/л. В настоящее время проводится проверка обстоятельств и причин ДТП.