В Хабаровском крае погиб пассажир автомобиля, за рулем был пьяный водитель

Один человек погиб в Хабаровском крае после вылета машины в кювет В Хабаровском крае погиб пассажир автомобиля, за рулем был пьяный водитель

Москва25 окт Вести.В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Трагический инцидент случился ранним утром в воскресенье в Ванинском районе. Водитель Toyota Corolla Touring на высокой скорости выехал на встречную полосу, а затем вылетел с дороги.

В результате происшествия погиб пассажир автомобиля, 51-летний мужчина, местный житель села Датта написано в канале ГАИ

Водителю 20 лет, он был в состоянии алкогольного опьянения. Его водительский стаж равен одному году.