Москва25 октВести.В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Трагический инцидент случился ранним утром в воскресенье в Ванинском районе. Водитель Toyota Corolla Touring на высокой скорости выехал на встречную полосу, а затем вылетел с дороги.
В результате происшествия погиб пассажир автомобиля, 51-летний мужчина, местный житель села Даттанаписано в канале ГАИ
Водителю 20 лет, он был в состоянии алкогольного опьянения. Его водительский стаж равен одному году.