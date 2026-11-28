Москва28 нояВести.Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе в Хабаровском крае. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным, сегодня в районе 105 км федеральной автодороги А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре" погиб один человек, число раненых и обстоятельства устанавливаютсяговорится в канале ведомства на платформе MAX
На место ДТП выехали сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно оперативная группа.