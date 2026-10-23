Насмерть сбивший ребенка водитель задержан в Хабаровском крае В Хабаровском крае задержан водитель, насмерть сбивший ребенка

Москва23 окт Вести.Водитель, совершивший смертельное ДТП, установлен сотрудниками военной автоинспекции и УМВД России по Хабаровскому краю. Как сообщает региональный Следком в MAX, 44-летний житель края задержан.

Авария, в результате которой погибла 9-летняя девочка, произошла 23 октября около 6 часов в районе 11-го километра федеральной автодороги "Хабаровск-Лидога-Ванино". По материалам следствия, водитель, ехавший со стороны Хабаровска в сторону села Мирное, наехал на 9-летнюю девочку, переходившую дорогу в не установленном для перехода месте.

В результате ДТП ребенок погиб на месте… Водитель с места происшествия скрылся говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.