В Хабаровском крае арестован водитель, виновный в гибели 9-летнего ребенка Хабаровский водитель, насмерть сбивший 9-летнего ребенка, арестован на 2 месяца

Москва24 окт Вести.Хабаровский районный суд заключил под стражу 44-летнего местного жителя, обвиняемого по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом региональная прокуратура сообщает в MAX.

По материалам следствия, 23 октября в районе 11-го км федеральной автодороги А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино" обвиняемый сбил 9-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте, и скрылся. Ребенок скончался на месте происшествия.

Прокуратурой Хабаровского района ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца поддержано говорится в мессенджере

Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, которое проводит Хабаровским межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.