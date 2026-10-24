Москва24 октВести.Хабаровский районный суд заключил под стражу 44-летнего местного жителя, обвиняемого по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом региональная прокуратура сообщает в MAX.
По материалам следствия, 23 октября в районе 11-го км федеральной автодороги А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино" обвиняемый сбил 9-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте, и скрылся. Ребенок скончался на месте происшествия.
Прокуратурой Хабаровского района ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца поддержаноговорится в мессенджере
Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, которое проводит Хабаровским межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.