В Хабаровском крае под колесами авто погибла 9-летняя девочка, водитель скрылся Девятилетняя девочка погибла в ДТП в Хабаровском крае, водитель скрылся

Москва23 окт Вести.Утром 23 октября в Хабаровском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 9-летняя девочка. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло в 06.15 местного времени в районе 11-го км федеральной автодороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь со стороны города Хабаровска в сторону села Мирное, совершил наезд на девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте. До ДТП дети вышли из автобуса и направлялись в школу, погибшая была в сопровождении 12-летней сестры. В результате ДТП девочка 2017 г.р. погибла на месте. Водитель в нарушение ПДД скрылся говорится в канале ведомства на платформе MAX

В ГАИ обратили внимание, что место ДТП является участком реконструкции, установлены дорожные знаки "Ограничение скорости 40/20".

На месте работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, разыскиваются очевидцы случившегося.