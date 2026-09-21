Мальчик тяжело пострадал при наезде авто в Иркутской области, идет проверка

В Иркутской области мальчик тяжело пострадал в результате наезда автомобиля Мальчик тяжело пострадал при наезде авто в Иркутской области, идет проверка

Москва21 сен Вести.ДТП произошло 21 сентября на улице Объездной в деревне Грановщина. Предварительно установили, что 59-летний водитель Toyota Corolla Axio допустил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по обочине во встречном направлении движения автомобиля.

Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту ДТП назначена всесторонняя проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято правовое решение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Прокуратура Иркутского района добавила, что поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).