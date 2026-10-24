Дело возбуждено в отношении 18-летнего водителя, сбившего школьницу в Минусинске

Дело возбуждено в отношении 18-летнего водителя, сбившего девочку в Минусинске Дело возбуждено в отношении 18-летнего водителя, сбившего школьницу в Минусинске

Москва24 окт Вести.Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего водителя ВАЗ-21120, сбившего 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Минусинске. Об этом сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), санкция по которой предусматривает лишение свободы до трех лет. Расследование продолжается говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ранее в этот день 18-летний водитель ВАЗ-21120 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу. В результате аварии девочка была госпитализирована в реанимационное отделение. Отмечалось, что юноша получил водительское удостоверение несколько дней назад.