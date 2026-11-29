В Калининграде ищут водителя, который сбил ребенка и сбежал с места ДТП

В Калининграде водитель сбил ребенка на переходе и скрылся с места ДТП В Калининграде ищут водителя, который сбил ребенка и сбежал с места ДТП

Москва29 ноя Вести.Правоохранители ведут поиски участника дорожно-транспортного происшествия в Калининграде, сообщили в Госавтоинспекции Калининградской области.

Инцидент случился днем в воскресенье, 29 ноября, на пересечении Красносельской улицы и проспекта Мира.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем Renault, при повороте налево допустил наезд на пешехода 2015 г.р., переходившего по нерегулируемому пешеходному переходу говорится в публикации ведомства в MAX

После ДТП водитель покинул место происшествия. Известно, что ребенок получил травмы, характер и степень тяжести повреждений не уточняется.

По факту произошедшего ведется проверка, юридическая оценка действий участников аварии будет дана после разбирательства.