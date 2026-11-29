Москва29 нояВести.Правоохранители ведут поиски участника дорожно-транспортного происшествия в Калининграде, сообщили в Госавтоинспекции Калининградской области.
Инцидент случился днем в воскресенье, 29 ноября, на пересечении Красносельской улицы и проспекта Мира.
Неустановленный водитель, управляя автомобилем Renault, при повороте налево допустил наезд на пешехода 2015 г.р., переходившего по нерегулируемому пешеходному переходуговорится в публикации ведомства в MAX
После ДТП водитель покинул место происшествия. Известно, что ребенок получил травмы, характер и степень тяжести повреждений не уточняется.
По факту произошедшего ведется проверка, юридическая оценка действий участников аварии будет дана после разбирательства.