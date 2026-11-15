Москва15 нояВести.Пешехода, стоявшего посреди дороги, сбили в Калининградской области. Об этом сообщает в MAX Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, водитель Volkswagen 1994 года рождения в 20.06 наехал на пешехода 2003 года рождения на 15 км автодороги Калининград – Полесск. Отмечается, что парень был без светоотражающих элементов и находился прямо посередине проезжей части.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждениепишет Госавтоинспекция
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.