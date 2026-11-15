Под Калининградом автомобиль сбил вставшего на середине дороги пешехода

Вставшего посреди дороги пешехода сбили под Калининградом Под Калининградом автомобиль сбил вставшего на середине дороги пешехода

Москва15 ноя Вести.Пешехода, стоявшего посреди дороги, сбили в Калининградской области. Об этом сообщает в MAX Госавтоинспекция региона.

По данным ведомства, водитель Volkswagen 1994 года рождения в 20.06 наехал на пешехода 2003 года рождения на 15 км автодороги Калининград – Полесск. Отмечается, что парень был без светоотражающих элементов и находился прямо посередине проезжей части.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение пишет Госавтоинспекция

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.