Москва14 нояВести.Переходивший не по "зебре" пешеход в Калининграде пострадал в результате ДТП с автобусом, мужчину госпитализировали, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.
Предварительно установлено, что на проспекте Мира, у дома №49, водитель маршрутного автобуса сбил 23-летнего пешехода, переходившего проезжую часть не по "зебре".
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждениеговорится в сообщении
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.