Пешеход пострадал в результате ДТП с автобусом в Калининграде

Автобус сбил пешехода в Калининграде Пешеход пострадал в результате ДТП с автобусом в Калининграде

Москва14 ноя Вести.Переходивший не по "зебре" пешеход в Калининграде пострадал в результате ДТП с автобусом, мужчину госпитализировали, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что на проспекте Мира, у дома №49, водитель маршрутного автобуса сбил 23-летнего пешехода, переходившего проезжую часть не по "зебре".

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.