Один человек пострадал в ДТП с автобусом в Калининградской области

В Калининградской области автобус попал в аварию, один пострадавший Один человек пострадал в ДТП с автобусом в Калининградской области

Москва24 окт Вести.В Калининградской области пассажирский автобус попал в аварию, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло 23 октября около 20.55 местного времени на 0 км + 120 м автодороги "Приморское полукольцо" на подъезде к городу Зеленоградску. Предварительно установлено, что водитель 1966 года рождения на пассажирском автобусе Golden допустил столкновение с автомобилем Peugeot под управлением водителя 2002 года рождения.

В результате ДТП пассажир 1995 года рождения автомобиля Peugeot с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение. Пассажиры в автобусе отсутствовали уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств аварии.