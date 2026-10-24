Москва24 октВести.В Калининградской области пассажирский автобус попал в аварию, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло 23 октября около 20.55 местного времени на 0 км + 120 м автодороги "Приморское полукольцо" на подъезде к городу Зеленоградску. Предварительно установлено, что водитель 1966 года рождения на пассажирском автобусе Golden допустил столкновение с автомобилем Peugeot под управлением водителя 2002 года рождения.
В результате ДТП пассажир 1995 года рождения автомобиля Peugeot с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение. Пассажиры в автобусе отсутствовалиуточняется в канале ведомства на платформе MAX
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств аварии.