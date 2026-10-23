Москва23 октВести.В городе Ставрополе произошло ДТП, в котором автомобиль сбил беременную девушку. Об этом стало известно из публикации ГАИ Ставропольского края.
Инцидент на дороге случился в условиях тумана вечером 22 октября. Предварительно, девушка переходила дорогу не по пешеходному переходу, а в зоне его видимости.
В результате автоаварии с травмами 22-летняя обратилась в медицинское учреждение самостоятельнонаписано в сообщении
Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время ведется установление автомобиля и управлявшего им человека.