Беременная девушка попала под автомобиль в Ставрополе, водитель скрылся

В Ставрополе водитель автомобиля сбил беременную девушку и уехал с места ДТП Беременная девушка попала под автомобиль в Ставрополе, водитель скрылся

Москва23 окт Вести.В городе Ставрополе произошло ДТП, в котором автомобиль сбил беременную девушку. Об этом стало известно из публикации ГАИ Ставропольского края.

Инцидент на дороге случился в условиях тумана вечером 22 октября. Предварительно, девушка переходила дорогу не по пешеходному переходу, а в зоне его видимости.

В результате автоаварии с травмами 22-летняя обратилась в медицинское учреждение самостоятельно написано в сообщении

Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время ведется установление автомобиля и управлявшего им человека.