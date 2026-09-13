В Ставрополе проверят водителя автобуса, из-за которого женщина получила травмы В Ставрополе СК проведет проверку по факту травмирования пассажирки автобуса

Москва13 сен Вести.В Ставрополе следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности сообщает в MAX СУ СК РФ по региону.

В ходе мониторинга соцмедиа была обнаружена публикация о том, что 12 сентября на улице Артема водитель пассажирского автобуса резко начал движение с остановки общественного транспорта. Одна из пассажирок - 33-летняя женщина - упала при выходе из общественного транспорта. Ей потребовалось амбулаторное лечение.

По данному факту в Ставропольском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Ставропольскому краю организована проверка на предмет соответствия качества оказываемых услуг по перевозке граждан требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ) говорится в сообщении

При проведении проверочных мероприятий следователи установят все обстоятельства произошедшего, после чего по результатам будет принято процессуальное решение.