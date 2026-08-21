Женщине оторвало палец в барнаульской маршрутке Жительнице Барнаула оторвало палец в маршрутке, СК завел дело

Москва21 авг Вести.Возбуждено уголовное дело по факту получения травмы жительницей Барнаула в маршрутном автобусе, сообщает СУ СК по Алтайскому краю в MAX.

ЧП произошло утром 16 августа. При выходе из маршрутки 42-летняя женщина оступилась и взялась за поручень, но зацепилась кольцом за винт. Отмечается, что поручень был неисправен.

В результате произошедшего пассажир получила телесное повреждение в виде механической ампутации пальца говорится в публикации

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".