В Смоленске маршрутка врезалась в дерево из-за потерявшего сознание водителя

1 пассажир погиб и 9 пострадали при столкновении маршрутки с деревом в Смоленске В Смоленске маршрутка врезалась в дерево из-за потерявшего сознание водителя

Москва11 июн Вести.Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Краснинском шоссе в Смоленске, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Предварительно установлено, что водитель маршрутки, мужчина 1965 года рождения, потерял создание за рулем.

После чего произошло самопроизвольное движение автобуса с последующим наездом на дерево говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

В результате произошедшего погиб один человек – женщина-пассажир. Еще девять пассажиров общественного транспорта доставлены в медицинское учреждение.

По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.