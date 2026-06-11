Москва11 июнВести.Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Краснинском шоссе в Смоленске, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Предварительно установлено, что водитель маршрутки, мужчина 1965 года рождения, потерял создание за рулем.
После чего произошло самопроизвольное движение автобуса с последующим наездом на деревоговорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
В результате произошедшего погиб один человек – женщина-пассажир. Еще девять пассажиров общественного транспорта доставлены в медицинское учреждение.
По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.