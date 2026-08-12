В Коми возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажирки автобуса

По факту гибели пассажирки автобуса в Коми возбудили дело В Коми возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажирки автобуса

Москва12 авг Вести.СУ СК РФ по Республике Коми возбудил уголовное дело по факту гибели женщины во время движения автобуса в Усть-Вымском районе. Подробности региональное ведомство сообщает в MAX.

12 августа текущего года около дома по улице Пионерской города Микунь 80-летняя пассажирка выпала из автобуса на проезжую часть. В результате полученных травм женщина скончалась говорится в сообщении

По материалам следствия, водитель оставил открытой пассажирскую дверь в салоне автобуса, начав его движение.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Продолжаются следственные действия для установления причин и обстоятельств произошедшего.