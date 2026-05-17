Женщина-водитель погибла в Тюмени при попытке остановить автобус В Тюмени женщина-водитель погибла, попытавшись остановить покатившийся автобус

Москва17 мая Вести.Трагический инцидент с летальным исходом произошел на конечной остановке общественного транспорта в Тюмени, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Автобус маршрута №51 самопроизвольно покатился на остановке на улице Космонавтов.

Водитель автобуса попыталась его остановить и погибла сообщили в ведомстве в мессенджере MAX

В полиции уточнили, что погибшей женщине было 48 лет. В настоящее время по факту ЧП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.