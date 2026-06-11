В Коми водитель автомобиля не уступил дорогу автобусу, устроив смертельное ДТП

В Коми водитель авто столкнулся с автобусом, не уступив ему дорогу, и погиб В Коми водитель автомобиля не уступил дорогу автобусу, устроив смертельное ДТП

Москва11 июн Вести.Расследование причин смертельной аварии с участием автомобиля Haval и рейсового автобуса "Сыктывкар – Ухта" находится на контроле местной прокуратуры, сказано в сообщении регионального надзорного ведомства.

Авария произошла днем 11 июня 2026 года в Княжпогостском районе Республики на 120-м км автодороги Сыктывкар – Ухта.

Водитель автомобиля Haval, двигавшегося со стороны города Ухты, не уступил дорогу рейсовому автобусу "Сыктывкар – Ухта" и совершил столкновение с ним сказано в публикации

Как уточнили в управлении Госавтоинспекции МВД по региону, водитель легковушки - мужчина 1970 года рождения - скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.