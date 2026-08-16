В Омске прокуратура проверит причины ДТП с автобусом, где пострадала женщина

В Омске женщина госпитализирована после ДТП с автобусом, идет проверка В Омске прокуратура проверит причины ДТП с автобусом, где пострадала женщина

Москва16 авг Вести.В Омске легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате пострадала одна из пассажирок автобуса. Региональная прокурата взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-служба ведомства.

На нерегулируемом перекрестке ул. Вавилова и ул. 25-я Северная 18-летний водитель автомобиля "Ниссан Санни" при движении по второстепенной дороге не уступил следующему по главной дороге автобусу "Жонгтонг" уточняется в сообщении

Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, которую контролирует прокуратура Омской области.