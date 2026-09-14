На Ставрополье парашютистка пострадала при выполнении самостоятельного прыжка

Следком начал проверку после ЧП с парашютисткой на Ставрополье На Ставрополье парашютистка пострадала при выполнении самостоятельного прыжка

Москва14 сен Вести.Парашютистка пострадала при выполнении самостоятельного прыжка в Ставропольском крае, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ЧП произошло утром в минувшее воскресенье, 13 сентября, на взлетно-посадочной площадке вблизи станицы Новомарьевской Шпаковского района.

Известно, что 44-летняя женщина осталась жива, степень тяжести полученных ею травм пока не уточняется.

В результате инцидента пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение говорится в заявлении ведомства в MAX

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.