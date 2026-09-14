Москва14 сенВести.Парашютистка пострадала при выполнении самостоятельного прыжка в Ставропольском крае, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
ЧП произошло утром в минувшее воскресенье, 13 сентября, на взлетно-посадочной площадке вблизи станицы Новомарьевской Шпаковского района.
Известно, что 44-летняя женщина осталась жива, степень тяжести полученных ею травм пока не уточняется.
В результате инцидента пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждениеговорится в заявлении ведомства в MAX
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.