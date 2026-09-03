Москва3 сенВести.Уголовное дело возбуждено после ЧП в экстрим-парке в Адыгее, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Происшествие случилось в поселке Каменномостский Майкопского района 29 августа. В тот день жительница Ставропольского края вместе с шестилетним сыном посетила парк, где они воспользовались аттракционом - амплитудной качелей.
После остановки качелей ребенок остался без присмотра инструктора и свободно перемещался по платформе аттракциона, в результате чего зацепился за качели и по инерции сорвался в обрыв высотой более 50 метровговорится в заявлении ведомства в MAX
Уточняется, что ребенок выжил, у него диагностированы множественные телесные повреждения.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.