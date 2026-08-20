Москва20 авгВести.Два ребенка получили травмы на аттракционе в Барнауле, сообщает прокуратура Алтайского края в MAX.
Предварительно установлено, что мальчики двух и 11 лет катались на аттракционе "Ассорти" в барнаульском парке развлечений.
Во время движения аттракциона от него отсоединилась чаша, где находились детиговорится в публикации
Мальчикам потребовалась медицинская помощь.
Надзорное ведомство по факту ЧП организовало проверку соблюдения федерального законодательства относительно технического состояния и эксплуатации аттракциона, а также безопасности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.