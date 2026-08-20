Два ребенка получили травмы на аттракционе в Барнауле

Чаша-кабинка вместе с детьми отлетела при движении аттракциона в Барнауле Два ребенка получили травмы на аттракционе в Барнауле

Москва20 авг Вести.Два ребенка получили травмы на аттракционе в Барнауле, сообщает прокуратура Алтайского края в MAX.

Предварительно установлено, что мальчики двух и 11 лет катались на аттракционе "Ассорти" в барнаульском парке развлечений.

Во время движения аттракциона от него отсоединилась чаша, где находились дети говорится в публикации

Мальчикам потребовалась медицинская помощь.

Надзорное ведомство по факту ЧП организовало проверку соблюдения федерального законодательства относительно технического состояния и эксплуатации аттракциона, а также безопасности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.