Москва21 авгВести.Уголовное дело возбуждено после ЧП с паралетом в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел 16 июля текущего года над автомобильной дорогой Старый Надым – Надым в ходе оказания нелегальных услуг по полету на паралете "Скат-2 РМЗ-550".
В результате нарушения требований по эксплуатации паралета произошло столкновение летательного аппарата с линией электропередач над проезжей частьюговорится в публикации ведомства в MAX
При столкновении паралета с ЛЭП пострадала пассажирка. Случившееся квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В настоящее время следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и ошибка пилотирования.