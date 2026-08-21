После столкновения паралета с ЛЭП в Надыме возбудили уголовное дело

Женщина пострадала при столкновении паралета с ЛЭП в Надыме, возбуждено дело После столкновения паралета с ЛЭП в Надыме возбудили уголовное дело

Москва21 авг Вести.Уголовное дело возбуждено после ЧП с паралетом в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 16 июля текущего года над автомобильной дорогой Старый Надым – Надым в ходе оказания нелегальных услуг по полету на паралете "Скат-2 РМЗ-550".

В результате нарушения требований по эксплуатации паралета произошло столкновение летательного аппарата с линией электропередач над проезжей частью говорится в публикации ведомства в MAX

При столкновении паралета с ЛЭП пострадала пассажирка. Случившееся квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и ошибка пилотирования.