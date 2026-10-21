После наезда машины на женщину с ребенком в Ставрополе начата проверка

В Ставрополе автомобиль сбил женщину с ребенком, проводится проверка После наезда машины на женщину с ребенком в Ставрополе начата проверка

Москва21 окт Вести.Бабушку с двухлетней внучкой сбили на пешеходном переходе в Ставрополе. По факту ДТП организована прокурорская проверка. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Днем 21.10.2026 на улице Ворошилова краевого центра водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину с ее 2-летней внучкой в коляске на пешеходном переходе говорится в сообщении

Женщина и ребенок госпитализированы с различными травмами.

Прокуратура проверяет, как исполнялось законодательство о безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяется вопросам оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи.