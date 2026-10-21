Москва21 октВести.Бабушку с двухлетней внучкой сбили на пешеходном переходе в Ставрополе. По факту ДТП организована прокурорская проверка. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.
Днем 21.10.2026 на улице Ворошилова краевого центра водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину с ее 2-летней внучкой в коляске на пешеходном переходеговорится в сообщении
Женщина и ребенок госпитализированы с различными травмами.
Прокуратура проверяет, как исполнялось законодательство о безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяется вопросам оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи.