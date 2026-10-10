Две 15-летние девочки пострадали при наезде автомобиля на Ставрополье

Две девочки пострадали при наезде автомобиля на Ставрополье Две 15-летние девочки пострадали при наезде автомобиля на Ставрополье

Москва10 окт Вести.Две 15-летние девочки, переходившие проезжую часть дороги, пострадали при наезде на них автомобиля в Светлограде. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

Предварительно, вечером 9 октября 71-летний водитель автомобиля "Нива" совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате автоаварии две 15-летние девочки …, с травмами госпитализированы в Петровскую РБ. … Установлено, что водитель … имеет водительский стаж 39 лет. За последние 2 года к административной ответственности привлекался 1 раз. На момент ДТП был трезв говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все детали.