В центре Тюмени 21-летняя автомобилистка ночью сбила двух подростков

Две девушки пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе в Тюмени В центре Тюмени 21-летняя автомобилистка ночью сбила двух подростков

Москва18 окт Вести.Полицейские выясняют обстоятельства наезда иномарки на двух подростков 18 и 17 лет ночью на улице Ленина в Тюмени, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, пешеходы переходили дорогу на регулируемом переходе на зеленый сигнал светофора. Со слов 21-летней автомобилистки, ей показалось, что на светофоре горит зеленый сигнал, когда увидела пешеходов, не смогла предотвратить наезда на людей.

Обе девушки-пешеходы получили ранения говорится в сообщении

Световозвращающих элементов у подростков не было.