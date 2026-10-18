Москва18 октВести.Полицейские выясняют обстоятельства наезда иномарки на двух подростков 18 и 17 лет ночью на улице Ленина в Тюмени, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.
Предварительно установлено, пешеходы переходили дорогу на регулируемом переходе на зеленый сигнал светофора. Со слов 21-летней автомобилистки, ей показалось, что на светофоре горит зеленый сигнал, когда увидела пешеходов, не смогла предотвратить наезда на людей.
Обе девушки-пешеходы получили раненияговорится в сообщении
Световозвращающих элементов у подростков не было.