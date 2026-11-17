На Урале ребенок пострадал при наезде автомобиля на пешеходном переходе

Пожилой водитель наехал на трех человек на Урале, пострадал ребенок На Урале ребенок пострадал при наезде автомобиля на пешеходном переходе

Москва17 ноя Вести.В Артемовском Свердловской области пожилой водитель наехал на женщину и двух ее детей на пешеходном переходе, пострадала 11-летняя школьница, сообщает Госавтоинспекция региона.

69-летний водитель автомобиля "Рено Логан", управляя транспортным средством, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не принял мер к снижению скорости и не уступил дорогу трем пешеходам, пересекавшим проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, в результате чего допустил на них наезд говорится в сообщении

Школьница получила травму бедра и была госпитализирована в больницу.

Освидетельствование показало, что водитель был трезвым. По его словам, он просто не заметил пешеходов. На него составили административные материалы: по статье 12.18 КоАП РФ — за то, что не уступил дорогу пешеходам, и по статье 12.24 КоАП РФ — из‑за того, что в результате пострадал человек.