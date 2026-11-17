Москва17 нояВести.В Артемовском Свердловской области пожилой водитель наехал на женщину и двух ее детей на пешеходном переходе, пострадала 11-летняя школьница, сообщает Госавтоинспекция региона.
69-летний водитель автомобиля "Рено Логан", управляя транспортным средством, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не принял мер к снижению скорости и не уступил дорогу трем пешеходам, пересекавшим проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, в результате чего допустил на них наездговорится в сообщении
Школьница получила травму бедра и была госпитализирована в больницу.
Освидетельствование показало, что водитель был трезвым. По его словам, он просто не заметил пешеходов. На него составили административные материалы: по статье 12.18 КоАП РФ — за то, что не уступил дорогу пешеходам, и по статье 12.24 КоАП РФ — из‑за того, что в результате пострадал человек.