На Урале водитель сбил ребенка, оставил на дороге и скрылся

Водитель в Свердловской области сбил ребенка, оставил на дороге и уехал На Урале водитель сбил ребенка, оставил на дороге и скрылся

Москва31 окт Вести.В Каменске-Уральском водитель сбил 5-летнего ребенка, который переходил дорогу по зебре, и уехал с места происшествия, пишет E1.RU.

По сведениям издания, мальчика с травмами оставили прямо на проезжей части.

Авария произошла около 6 вечера 30 октября. В Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что водитель SsangYong Actyon, двигаясь по улице Восточная в сторону улицы 1-е Мая, допустил наезд на пешехода.

В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения, а 5-летний пешеход был доставлен бригадой скорой в детское хирургическое отделение говорится в сообщении

Сотрудники ГАИ быстро выяснили, что за рулем находился 68-летний пенсионер с большим водительским стажем. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

При этом в ходе разбирательства он заявил, что свою вину отрицает и факт наезда на ребенка не признает, рассказали изданию в ГАИ. Однако водителю предстоит отвечать не только за нарушение ПДД, которое привело к травмированию ребенка, но и за оставление места аварии.