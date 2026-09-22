В Омске в ДТП пострадал 2-летний ребенок, начата проверка

Прокуратура контролирует установление причин ДТП с пострадавшим ребенком В Омске в ДТП пострадал 2-летний ребенок, начата проверка

Москва22 сен Вести.Прокуратура Омска взяла под контроль установление обстоятельств аварии на пешеходном переходе, в которой пострадал 2-летний мальчик.

Как сообщает региональное ведомство в MAX, по предварительным данным, 21 сентября вечером водитель за рулем Mitsubishi Outlander, двигаясь по ул. Омская, наехал на 2-летнего ребенка на беговеле. Мальчик вместе с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу говорится в сообщении

Полиция проводит проверку для выяснения причин и обстоятельств происшествия.