Москва22 сенВести.Прокуратура Омска взяла под контроль установление обстоятельств аварии на пешеходном переходе, в которой пострадал 2-летний мальчик.
Как сообщает региональное ведомство в MAX, по предварительным данным, 21 сентября вечером водитель за рулем Mitsubishi Outlander, двигаясь по ул. Омская, наехал на 2-летнего ребенка на беговеле. Мальчик вместе с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницуговорится в сообщении
Полиция проводит проверку для выяснения причин и обстоятельств происшествия.