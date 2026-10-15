В Георгиевске водитель на переходе наехал на двух детей, девочка погибла

В Георгиевске на пешеходном переходе водитель сбил двух детей, погибла девочка В Георгиевске водитель на переходе наехал на двух детей, девочка погибла

Москва15 окт Вести.В Георгиевске 41-летний водитель автомобиля Chery сбил двух детей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщила полиция Ставропольского края в MAX.

Дорожно-транспортный инцидент произошел вечером 14 октября.

В результате автоаварии оба ребенка (мальчик 15 лет и 14-летняя девочка, оба местные жители) с травмами доставлены в больницу города, где в последствии девочка скончалась в реанимационном отделении сказано в сообщении

Автоинспекторы установили, что водитель иномарки - местный житель, имеет стаж вождения 23 года, за последние 2 года свыше 180 раз привлекался за нарушения ПДД.

Проводится проверка. Инспекторы проверяют, был ли пьян водитель в момент ДТП.