Москва15 октВести.В Георгиевске 41-летний водитель автомобиля Chery сбил двух детей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщила полиция Ставропольского края в MAX.
Дорожно-транспортный инцидент произошел вечером 14 октября.
В результате автоаварии оба ребенка (мальчик 15 лет и 14-летняя девочка, оба местные жители) с травмами доставлены в больницу города, где в последствии девочка скончалась в реанимационном отделениисказано в сообщении
Автоинспекторы установили, что водитель иномарки - местный житель, имеет стаж вождения 23 года, за последние 2 года свыше 180 раз привлекался за нарушения ПДД.
Проводится проверка. Инспекторы проверяют, был ли пьян водитель в момент ДТП.