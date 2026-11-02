В Марий Эл ребенок погиб под колесами иномарки, начата проверка В Марий Эл иномарка насмерть сбила ребенка, начата проверка

Москва2 ноя Вести.В Республике Марий Эл в результате смертельного ДТП погибла несовершеннолетняя. Подробности в MAX сообщает региональная прокуратура.

По предварительной информации, 2 ноября около 18 часов в районе дома 6 по ул. Яна Крастыня водитель за рулем Audi наехал на несовершеннолетнюю девочку.

В результате ДТП ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи говорится в сообщении

По оперативным данным, девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте. К месту происшествия выехал зампрокурора города Йошкар-Олы Андрей Акланов.

Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.