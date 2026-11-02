Москва2 нояВести.В Республике Марий Эл возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя. Об этом в MAX сообщает СУ СК РФ по региону.
По материалам следствия, авария произошла 2 ноября на улице Яна Крастыня в Йошкар-Оле. Иномарка сбила девочку.
От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группаговорится в сообщении
По данным региональной прокуратуры, за рулем автомобиля был мужчина 1990 г.р., погибшая девочка-пешеход - 2015 г.р.