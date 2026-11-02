В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в ДТП

По факту ДТП с погибшим ребенком в Марий Эл возбудили дело В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в ДТП

Москва2 ноя Вести.В Республике Марий Эл возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя. Об этом в MAX сообщает СУ СК РФ по региону.

По материалам следствия, авария произошла 2 ноября на улице Яна Крастыня в Йошкар-Оле. Иномарка сбила девочку.

От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа говорится в сообщении

По данным региональной прокуратуры, за рулем автомобиля был мужчина 1990 г.р., погибшая девочка-пешеход - 2015 г.р.