В Казани СК возбудил дело после того, как пьяный школьник насмерть сбил женщину

СК расследует смертельное ДТП с пьяным школьником в Татарстане В Казани СК возбудил дело после того, как пьяный школьник насмерть сбил женщину

Москва12 окт Вести.Уголовное дело возбуждено после смертельного дорожно-транспортного происшествия в Казани, сообщили в СУ СК России по Республике Татарстан.

ЧП произошло накануне на Карагандинской улице, произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушение ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, лицом, не имеющим права управления и находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения. В совершении ДТП подозревается 15-летний подросток.

Не имевший водительских прав подозреваемый, находясь за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на шедшую по краю проезжей части 35-летнюю женщину говорится в заявлении ведомства в MAX

Как сообщалось ранее, прохожая погибла до прибытия медиков скорой помощи, а школьник сбежал. Через некоторое время он вернулся на место аварии в сопровождении родителей.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения.