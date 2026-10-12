Москва12 октВести.Уголовное дело возбуждено после смертельного дорожно-транспортного происшествия в Казани, сообщили в СУ СК России по Республике Татарстан.
ЧП произошло накануне на Карагандинской улице, произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушение ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, лицом, не имеющим права управления и находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения. В совершении ДТП подозревается 15-летний подросток.
Не имевший водительских прав подозреваемый, находясь за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на шедшую по краю проезжей части 35-летнюю женщинуговорится в заявлении ведомства в MAX
Как сообщалось ранее, прохожая погибла до прибытия медиков скорой помощи, а школьник сбежал. Через некоторое время он вернулся на место аварии в сопровождении родителей.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения.