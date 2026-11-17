Москва17 нояВести.В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после смерти 17-летнего подростка во время уроков в одной из школ. Об этом сообщили в СУ СКР по Татарстану.
Трагический инцидент произошел днем 17 ноября. Тело школьника нашли в одном из помещений школы без признаков насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)сказано в сообщении
Следователи допрашивают свидетелей произошедшего, назначены экспертизы для установления точной причины смерти, добавили в СК.