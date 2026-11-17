Двух девочек-подростков нашли мертвыми в Татарстане

Двух студенток нашли мертвыми в Татарстане Двух девочек-подростков нашли мертвыми в Татарстане

Москва17 ноя Вести.В Татарстане выясняют обстоятельства смерти двух 16-летних студенток одного из колледжа Мамадышского района, пишет ГТРК "Татарстан".

Отмечается, что о произошедшем рассказали местные жители.

По словам обратившихся, обе учились в местном колледже. По информации источников редакции, девушки ранее неоднократно предупреждали одногруппников о своих намерениях говорится в публикации

Жители Мамадыша также утверждают, что студентки транслировали произошедшее в соцсетях.

Официального подтверждения информации пока не поступало.