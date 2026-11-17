Москва17 нояВести.В Татарстане выясняют обстоятельства смерти двух 16-летних студенток одного из колледжа Мамадышского района, пишет ГТРК "Татарстан".
Отмечается, что о произошедшем рассказали местные жители.
По словам обратившихся, обе учились в местном колледже. По информации источников редакции, девушки ранее неоднократно предупреждали одногруппников о своих намеренияхговорится в публикации
Жители Мамадыша также утверждают, что студентки транслировали произошедшее в соцсетях.
Официального подтверждения информации пока не поступало.