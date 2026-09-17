Жительницу Татарстана заподозрили в том, что она зарезала свою маленькую дочь

В Татарстане мать зарезала полуторагодовалую дочь Жительницу Татарстана заподозрили в том, что она зарезала свою маленькую дочь

Москва17 сен Вести.Уголовное дело по статье об убийстве малолетнего возбуждено после ЧП в Набережных Челнах, сообщили в СУ СК России по Республике Татарстан.

По данным ведомства, в минувший вторник, 15 сентября, в квартире дома на улице Ахметшина нашли тело полуторагодовалой девочки с многочисленными ножевыми ранениями.

По подозрению в совершении преступления задержана 24-летняя мать ребенка говорится в публикации регионального СК в MAX

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, в ближайшее время в суд направят ходатайство о заключении фигурантки расследования под стражу. Кроме того, будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка.