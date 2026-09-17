Москва17 сенВести.Уголовное дело по статье об убийстве малолетнего возбуждено после ЧП в Набережных Челнах, сообщили в СУ СК России по Республике Татарстан.
По данным ведомства, в минувший вторник, 15 сентября, в квартире дома на улице Ахметшина нашли тело полуторагодовалой девочки с многочисленными ножевыми ранениями.
По подозрению в совершении преступления задержана 24-летняя мать ребенкаговорится в публикации регионального СК в MAX
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, в ближайшее время в суд направят ходатайство о заключении фигурантки расследования под стражу. Кроме того, будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка.