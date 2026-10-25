"Не должна была видеть": тело пропавшей студентки из Волгограда нашли на Кубани Пропавшую студентку из Волгограда нашли мертвой в Краснодаре

Москва25 окт Вести.В Волгограде готовятся к похоронам 16-летней девушки, которая была найдена мертвой рядом с парнем у заброшенного недостроенного здания в центре Краснодара. Предположительно, перед этим юноша мог расправиться со своей матерью на глазах у возлюбленной. Об этом сообщает KP.RU.

Студентку начали искать после того, как она отправилась к молодому человеку в поселок Городище и перестала выходить на связь. Тремя днями позже в его доме нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Еще через 10 дней обнаружили подростков.

Ты полюбила не того человека и видела то, чего не должна была видеть. Храбрая, умная, талантливая написала родственница девушки

Детали случившегося и обстоятельства гибели всех троих теперь предстоит выяснить правоохранителям.